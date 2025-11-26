В Германии нашли самого маленького коня в мире

Самый маленький конь в мире живет в Германии. Его рост — всего 52,6 см., сообщает «Лента.ру» .

Благодаря своим маленьким размерам конь по кличке Пумукель попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Предыдущий рекордсмен — конь из Польши по кличке Бомбель, который на 4 см выше, чем его сородич из Германии.

Хозяйку Пумукеля зовут Карола Вайдеманн. Подруга, занимающаяся поиском лошадей, нуждающихся в медпомощи, показала ей необычное животное еще в 2020 году. Тогда Пумукелю было пять месяцев, а его рост составлял 47 см.

Вайдеманн призналась, что до этого никогда не видела настолько маленького коня. Она отметила, что Пумукель не был выведен специально — такие размеры у него от природы. Несмотря на свою комплекцию, конь прекрасно чувствует себя на ферме среди сородичей и даже помогает хозяйке, за что получает яблоки и морковку.

