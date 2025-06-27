В Генсовете ЕР оценили вклад Подмосковья в развитие новых регионов

«Отдельно остановлюсь на объектах капитального строительства в двух новых регионах. Здесь помимо федеральных программ, работают программы шефства. Подмосковье реализует очень большую программу и как регион-шеф огромные ресурсы вкладывает в наши исторические регионы», — сказал Якушев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, в чем заключается политическое конкурентное преимущество.

«Что касается политического сезона, профессиональные люди к нему всегда готовятся заранее. Было бы неразумно решать, что все предрешено заранее, есть традиционный конкурент, есть, кто имеет потенциал, и предыдущие региональные выборы это показали», — сказал Воробьев.