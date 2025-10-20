В ГД внесут проект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому предлагается увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков и призов с 4 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или ИП.

Как пояснили авторы инициативы, настоящий порог в 4 тыс. рублей устарел и не соответствует реальной экономике. Его предлагается повысить до 10 тыс., чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам.

При этом предлагается освободить от налогообложения призы, полученные на конкурсах и соревнованиях, которые проводятся по решению властей. Согласно проекту, это касается и выигрышей, получаемых в ходе рекламных мероприятий.

