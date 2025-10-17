В Госдуме предложили ввести 5%-ный налог на прибыль для частных клиник

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и председателем комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым предложили установить для частных клиник ставку налога на прибыль в размере 5%. Согласно пояснительной записке, средства планируется полностью зачислять в бюджеты регионов для финансирования государственного здравоохранения.

Авторы инициативы отмечают, что частные медорганизации играют важную роль в системе здравоохранения, сохранение для них нулевой налоговой ставки «не в полной мере соотносится с приоритетами государственной политики». По оценкам Леонова, нововведение может принести в региональные бюджеты от 20 до 30 млрд рублей ежегодно.

Однако медицинское сообщество единодушно выступило против законопроекта. Представители частных клиник предупреждают, что введение налога приведет к росту стоимости медицинских услуг для населения, сокращению инвестиций в современное оборудование и возможному уходу с рынка части игроков. Эксперты подчеркивают, что частные клиники обеспечивают до 25-30% амбулаторной помощи в стране и работают в единой системе с государственными учреждениями. Многие опрошенные специалисты сомневаются, что законопроект будет принят в текущей редакции, отмечая отсутствие серьезных экономических расчетов и риск снижения доступности медицинской помощи, особенно в регионах.