сегодня в 05:28

В ГД предложили сократить рабочую неделю для одного из многодетных родителей

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает сокращенную 30-часовую рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях, пишет ТАСС .

В пояснительной записке отмечается, что закон предусматривает сокращенную рабочую неделю для некоторых категорий работников.

При этом сокращенная рабочая неделя не распространяется на многодетных родителей.

