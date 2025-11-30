В ГД предложили разрешить оплачивать семейные путешествия из средств маткапитала

Партия «Новые люди» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить оплачивать семейные путешествия по России из средств материнского капитала, сообщает SHOT .

В рамках текущих правил маткапитал можно потратить только на оплату путевки в детский лагерь при условии, что у него есть образовательная лицензия. Семейное путешествие оплатить им нельзя.

Депутаты просят обсудить новые варианты использования маткапитала. В частности они предлагают разрешить тратить эти средства на семейные поездки по стране, в которые входит и экскурсионная программа.

Для избежания рисков неправомерного использования парламентарии предлагают ввести защитный механизм. Он предполагает, что оплата за поездку будет производиться безналичным способом и только лицензированным туроператорам, входящим в Единый федеральный реестр.

Ранее депутат Татьяна Буцкая назвала сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году. Она составит 737 205 рублей.

