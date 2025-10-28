Депутат назвала сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в России сумма маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году составит 737 205 рублей, сообщает РИА Новости .

В 2028 размер материнского капитала составит 797 361,03 рублей

В 2025 году на первого ребенка можно получить выплату в размере 690 266 рублей, если он родился или был усыновлен после 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2026 году размер материнского капитала увеличится на 6,8% в сравнении с данными за текущий год. Его сумма на второго ребенка будет составлять 974,1 тыс. рублей.

