Маткапитал в России вырастет в 2026 году

сегодня в 12:00

Маткапитал в России проиндексируют на 6,8% в 2026 году

С 1 февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты, в том числе и материнский капитал, который вырастет на 6,8%. Сумма на второго ребенка увеличится до 974,1 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. За второго ребенка будут выплачивать 974,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитала на первенца. На первого ребенка сумма увеличится до 737,2 тыс. рублей.

«Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

На единое пособие для семей с детьми направят 1,76 трлн рублей. На семейную выплату, которая позволит родителям двух и более детей возвращать часть подоходного налога, выделят 119 млрд рублей.

С 1 февраля будут проиндексированы также выплаты инвалидам, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям России, Героям Труда России, матерям-героиням, пострадавшим от радиации и так далее.

С 1 января 2026 года в России произойдет единовременная индексация страховых пенсий на 7,6%, что превысит уровень инфляции. В результате средний размер пенсий по старости достигнет 27,1 тысячи рублей.

