В ГД напомнили об изменении порядка повторного назначения пособий для многодетных

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в настоящее время семьям с детьми до 17 лет могут получить выплату, если их среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум, сообщает RT .

«Сумма равна 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка. При продлении семья иногда теряет право из-за небольшого превышения порога», — сказал парламентарий.

По его словам, при повторном назначении пособие будет продлено еще на год в случае, если доход превысит один прожиточный минимум не более чем на 10%.

Согласно оценке правительства, в среднем по стране 10% прожиточного минимума в текущем году составят примерно 1894 рубля. Изменения могут коснуться 231,2 тыс. детей в 73,8 тыс. семей. В 2026 году на реализацию новой меры дополнительно выделяется 25,4 млрд рублей, из которых 20 млрд будут выделены из федерального бюджета.

Говырин добавил, что решение по этому вопросу планируется принять к маю. Тем, кто утратил право на выплату, обещают произвести перерасчет за период с 1 января 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что семьи, которые обратятся за материнским капиталом после 1 февраля 2026 года, получат проиндексированную выплату.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.