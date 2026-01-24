Госдума: маткапитал проиндексируют с 1 февраля

Депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что семьи, которые обратятся за материнским капиталом после 1 февраля 2026 года, получат проиндексированную выплату, пишет РИА Новости .

Это относится и к тем семьям, где ребенок родился до указанной даты.

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом», — отметил депутат.

Материнский капитал действует в России с 2007 года и поддерживает семьи с детьми. В 2026 году на выплаты по программе предусмотрено 565,9 млрд рублей, а размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%.

С 1 февраля 2026 года сумма на первого ребенка составит 737 205,1 рубля, на второго — 974 189,11 рубля, если ранее семья не получала выплату за первенца. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата в размере 236 984,01 рубля.

