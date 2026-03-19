В ГД хотят выдавать семейную ипотеку россиянам с детьми до 16 лет со взносом 0%

В Госдуме хотят изменить возрастной критерий по ипотеке для россиян с детьми

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой поменять критерии программы «Семейная ипотека». Он хочет, чтобы ее выдавали россиянам с детьми от 7 до 16 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное письмо парламентария, отправленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Соавтором Миронова была председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В документе предлагают разрешить участвовать в программе «Семейная ипотека» россиянам с детьми до 16 лет.

Миронов отметил, что пока льготный кредит выдают только тем, чьим детям не более семи лет. Остальные россияне не могут поучаствовать в программе.

Народный избранник отметил, что нужно решить вопрос и со снижением первоначального взноса в рамках программы «Семейная ипотека». Пока от семей требуют от 20% от цены квартиры. Однако из-за отсутствия денег для большинства жителей страны и подобные льготные условия являются невыполнимыми.

««Справедливая Россия» предлагает дать возможность гражданам заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0%. Для начала тем, кто передает в залог банка свое предыдущее жилье», — сказал Миронов.

