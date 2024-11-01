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В газовой сфере Подмосковья внедрят в процессы разработки студентов

В «Мособлгазе» состоялось совещание с участием руководителей ведущих технических вузов и теплоэнергетики Московской области, в ходе которого определили дальнейшее взаимодействие по кадровой подготовке студентов, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

На мероприятии присутствовали представители МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, НИУ МГСУ, Московского Политеха, ФГБОУ НИУ «Московский Энергетический Институт» (МЭИ), Государственного Университета по землеустройству, а также министерств Московской области — энергетики и образования.

В ходе совещания было отмечено, что «Мособлгазом» решено внедрить настоящие производственные задачи студентов технических вузов в процесс обучения.

По итогам совещания также планируется принять итоговый документ о создании научно-производственного инновационного кластера газовой отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.