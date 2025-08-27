В Фонде борьбы с коррупцией* идут массовые увольнения

сегодня в 12:19

СМИ: ФБК* с декабря уменьшил свой персонал на четверть

Европейское подразделение ФБК* с декабря 2024 года на четверть уменьшило свой персонал. Это связано с приостановкой денежной поддержки из США, сообщает RT .

Большинство сотрудников ФБК*, работающих в Европе и странах СНГ, официально оформлены в литовской компании ACF Europe, которой в равных долях владеют ключевые фигуры ФБК*: Мария Певчих**, Леонид Волков** и Иван Жданов**.

В декабре 2024 года численность персонала ACF Europe составляла 72 человека, включая специалистов разного профиля, от технических работников до авторов контента и ведущих YouTube-каналов ФБК*.

Однако, начиная с января 2025 года, компания начала сокращать штат, о чем свидетельствует отчетность ACF Europe, представленная в SODRA.

К 8 августа 2025 года, на момент последней подачи данных, количество сотрудников уменьшилось на 19 человек и составило 53. Это соответствует 26% от общего числа сотрудников.

* Признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.

** Физлица, внесенные в список иноагентов, а также перечень террористов и экстремистов в России.