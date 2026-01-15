В ФНПР рассказали, что можно не выходить на работу в плохую погоду

Снежные бури, пожары, землетрясения и чрезвычайные ситуации могут стать уважительной причиной для невыхода на работу. Об этом рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

По словам эксперта, неблагоприятные погодные условия и ЧС дают право людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу. При этом сотрудники обязательно должны уведомить о своем отсутствии работодателей.

Безюков добавил, что подтвердить наличие непогоды или ЧС можно с помощью информации от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций города или новостей в СМИ.

Эксперт подчеркнул, что не все работодатели могут быть согласны с такой позицией, тем более что в трудовом законодательстве нет четкого понятия «уважительной причины» для невыхода на работу. Но суды в таких случаях встают на сторону сотрудников, не позволяя уволить их по статье за прогул.

Ранее Россию накрыли снежные бури, в некоторых регионах выпало рекордное количество осадков. Так, в Москве и Подмосковье зафиксировали значительное превышение снежного покрова по сравнению со средними показателями.

