В финал конкурса «Молодой правозащитник Подмосковья» прошли 5 участников

В аппарате омбудсмена Подмосковья завершился первый этап конкурса Молодой правозащитник Московской области. На заседании комиссии было отобрано 5 заявок для участия в финале конкурса. Екатерина Власова, Дарья Кондратьева, Евгений Кущевой, Александра Саливанова и Софья Шинкарева — участники, прошедшие во второй этап, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Столько достойных, неравнодушных людей живет в нашей Московской области! Для них правозащитная и добровольческая деятельность естественная часть жизни. Наше Подмосковье в хороших руках, молодежь стремится к активному участию в общественной жизни», — поделилась Ирина Фаевская.

В рамках второго тура Молодые правозащитники будут приглашены на конференцию, где подробно расскажут о своей волонтерской и правозащитной деятельности.

Члены комиссии определят победителя и призеров конкурса, которые будут награждены на мероприятии, приуроченном ко Дню прав человека, 10 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.