В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родились два ягненка

В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» родились два ягненка камерунских овец

В Великом Устюге в филиале Московского зоопарка в середине мая родились разнополые ягнята камерунских овец, которые начали выходить на улицу вместе с матерью, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ягнята являются вторым потомством овец этой породы, которые живут в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» два года. Детеныши пока питаются только молоком матери и активно изучают окружающий мир.

Камерунские овцы — подвижные и спокойные животные. Их вывели в Западной и Центральной Африке. Из-за особенностей родного климата питомцев зоопарка почти не нужно стричь. Подшерсток вырастает осенью, а весной сам сходит.

Ранее в Московском зоопарке у кошачьих лемуров родились два детеныша. Этот случай является особенным, так как самки этой породы животных обычно производят на свет по одному детенышу.