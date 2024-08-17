В Дзержинском расселят из аварийного жилья более 100 семей до конца года

В Дзержинском модернизируют магистральный трубопровод, расселят из аварийного жилья более 100 семей, а также реконструируют стадион «Орбита», сообщили в министерстве информации и молодежной политике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Дзержинского Андроником Паком. Темой обсуждения стали проделанная работа и дальнейшие приоритетные задачи. Ключевые из них — подготовка к отопительному сезону и началу учебного года, строительство и капремонт социальных объектов, расселение аварийного жилья, благоустройство.

«Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях. Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во всё, что происходит на данной территории. Необходимо сделать очень многое — это касается ЖКХ, школ, детских садов, благоустройства, спорта. Всё это имеет важное значение для качества жизни, так же как и вопросы, связанные с выездом и въездом в город», — отметил Воробьев.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам помощи жителям Курской области. В Дзержинском открыты два пункта — один из них на базе молодежного центра «Лидер», его помогли организовать Волонтеры Подмосковья. Другой — в общественной приемной «Единой России». Неравнодушные горожане, предприниматели приносят туда товары первой необходимости, личной гигиены, продукты питания. Уже собраны и переданы первые 600 кг гуманитарной помощи.

Губернатор отметил важность этой работы. На сегодняшний день Подмосковье приняло из Курской области более 900 детей и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. «Они размещены в разных городских округах, мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, и тоже вносит свою лепту", — сказал он.

Среди наиболее актуальных сегодня вопросов — подготовка к осенне-зимнему периоду. По завершению предыдущего отопительного сезона в округе сразу приступили к ремонту аварийных объектов ЖКХ. Магистральная теплосеть М-5 протяженностью 3100 м обеспечивает теплоснабжением 121 дом, где проживают 38 тысяч жителей (это половина населения округа), а также одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса — Центр двойных технологий «Союз». Сеть сильно изношена, поэтому было принято решение ее модернизировать. Уже произведен демонтаж трубы, зачищен канал, заменено 250 м магистрали.

В округе также обновят участки теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской, отремонтируют центральные тепловые пункты. Глава сообщил, что к зиме подготовлено 150 многоквартирных домов — это 65% от общего числа.

Все работы завершат до начала отопительного сезона.

«Мы также приступили к установке индивидуальных тепловых пунктов в домах на улицах Школьная и Ленина. Завершим ориентировочно 8–10 сентября», — сообщил руководитель городского округа.

Андрей Воробьев подчеркнул, что эту работу нужно проводить в соответствии со всеми регламентами: «При монтаже индивидуального теплового пункта очень важно соблюдать технологию. ИТП устанавливается в подвалах и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы».

Чуть больше двух недель остается до начала учебного года. В Дзержинском в этом году за парты сядут около 6000 детей, в том числе свыше 650 первоклассников.

В округе — 6 учебных заведений и 9 детских садов. В 2024-м проведен ремонт в Лицее № 3 им. А. Е. Голованова, Лицее № 6 «Парус», гимназиях № 4 и № 5. В настоящее время ведется реконструкция СОШ № 7 на 1100 мест, которая расположена на улице Угрешской. Там укрепят несущие стены, заменят кровлю, обновят фасады и благоустроят территорию.

«Более 10 лет этот объект был заморожен. Сейчас там идут активные работы. Уже выполнен демонтаж внутренних перегородок, возведены новые стены на нулевых и первых этажах. Обновим также кровлю, которая протекала. Все стройматериалы завезены, мы ведем ежедневный контроль, чтобы 1 сентября следующего года открыть этот объект», — сказал Андроник ПАК.

А в январе после капитального ремонта откроют свои двери два корпуса дошкольного отделения гимназии № 4. Один из них — 1962 года постройки, сюда смогут ходить 95 детей. Другой — 2012 года, в последнее время здание находилось в аварийном состоянии. После модернизации оно будет готово принять 80 малышей.

Преобразится также Детская школа искусств, в которой занимаются 450 воспитанников.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы заменили здесь вентиляционную систему. А помимо этого, отремонтировали кровлю, обновили фасад», — сообщил глава.

Губернатор акцентировал внимание на еще одном важном для городского округа социальном объекте — взрослой поликлинике Дзержинской больницы. Там необходимо завершить капитальный ремонт — подрядчик не выполнил своих обязательств, сделав работу только наполовину. Сейчас идет процедура расторжения контракта и государственная экспертиза. После этого будут осуществлены торги на выполнение строительно-монтажных работ.

«К сожалению, подрядчик нас подвел. Очень важно объяснить жителям, что произошло. Я прошу вас сопровождать эту работу,— сказал Воробьев главе. — Наша задача — запустить поликлинику во втором квартале 2025 года. Жители ее очень ждут, и нам важно все довести до логического завершения».

На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов № 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жилье получат еще 39 семей. Ранее в этом году новоселье справили уже 62.

Еще одна тема — дороги и транспорт. В 2024-м в округе отремонтировали четыре муниципальных объекта — на улицах Школьная, Лесная, а также два участка на улице Садовой. В следующем году запланировано расширение дорог по улицам Ленина и Энергетиков.

«Что касается транспорта, то у нас действуют 9 маршрутов. На одном из них, который курсирует до метро Люблино (№ 305), в этом году появилось 5 новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», — отметил Андроник ПАК.

Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Ее уже построили — велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.

«Она очень востребована, такие объекты люди воспринимают весьма позитивно. Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителям, чтобы осуществлять преобразования в их городах», — сказал Андрей ВОРОБЬЕВ.

Глава сообщил, что сейчас ведется благоустройство двух знаковых объектов для города — сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. Кроме того, по просьбе жителей установили детскую игровую площадку во дворе домов № 10-12 на улице Дзержинской.

Перемены ожидаются и в спортивной сфере. Полным ходом идет модернизация стадиона «Орбита». На нем появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, установят трибуны, сделают беговые дорожки, оборудуют универсальные спортивные площадки, а также площадку ГТО. Работы планируют завершить в октябре 2024-го.

В Дзержинском также построят ФОКа с ледовой ареной. Работы намечены на 2025–2027 годы. Прорабатывается вопрос и по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счет внебюджетных источников.

«У нас есть большой запрос от жителей города, сотрудников Центра „Союза“, в котором работает много очень молодых, спортивных, современных людей. Поэтому мы и „Орбиту“ обязательно модернизируем, и будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», — сказал губернатор.

В завершении губернатор напомнил, что в сентябре в Дзержинском состоятся выборы в местный Совет депутатов. Важно, чтобы они были открытыми и легитимными, максимально прозрачными и удобными для жителей. Проголосовать можно будет в течение трех дней, причем, как придя на участок, так и дистанционно.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.



«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.





