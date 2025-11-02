В Эстонии около границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
На территории Эстонии вблизи границы с Россией случайно обнаружили авиационную бомбу весом 250 кг. Боеприпас уничтожат, сообщает эстонская газета Рostimees.
Крупное взрывное устройство обнаружил местный житель во время прогулки в лесу. На место оперативно прибыли саперы. Они выяснили, что обнаруженный боеприпас является авиационной бомбой. При этом другая информация о бомбе неизвестна.
В издании добавили, что специалисты по обезвреживанию взрывных устройств планируют уничтожить опасную находку.
Ранее выпущенная из голландского истребителя F-35 ракета попала в жилой дом на территории Польши во время совместной оборонительной операции.
