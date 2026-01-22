В Электростали управляющую компанию предупредили о нарушениях экологических требований

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку деятельности управляющей компании «Уютный дом Электросталь» после обращения жителей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Проверка прошла на площадке управляющей компании в Электростали после жалоб жителей на выбросы от спецтехники. К надзорному мероприятию была привлечена мобильная лаборатория ГКУ МО «Мособлэкомониторинг».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что на территории компании размещена спецтехника с снегоуборочным оборудованием, из-за чего площадка считается источником негативного воздействия на окружающую среду. При этом объект не включен в государственный реестр.

Сотрудники «Мособлэкомониторинга» исследовали воздух по 32 основным загрязняющим веществам. Превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха выявлено не было. Управляющей компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных экологических требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.