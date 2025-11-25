В Электростали стартовало масштабное профориентационное мероприятие «Фабрика профессий»

В ЛДС «Кристалл» проходит традиционное муниципальное профориентационное мероприятие «Фабрика профессий» для школьников 7-11 классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В течение двух дней старшеклассники принимают участие в интерактивных мастер-классах и пробуют себя в реальных профессиональных испытаниях, организуемых учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования, а также крупными промышленными предприятиями города.

Для учеников 9-х классов, желающих продолжить обучение в средних учебных заведениях городского округа, таких как ГБПОУ МО «Электростальский колледж», МОПК НИЯУ МИФИ, Электростальский медицинский колледж ФМБА России, мастер-классы и профессиональные пробы прошли 25 ноября. В рамках мероприятия школьники также получили подробную информацию об учебных заведениях и встретились с их представителями. Эксперты образовательных учреждений рассказали будущим абитуриентам о карьерных перспективах и возможностях обучения. 26 ноября ученики 7, 8, 10 и 11 классов познакомятся с профессиями тяжелой индустрии, металлургии, химии и легкой промышленности.

«Фабрика профессий» организована в рамках национального проекта «Профессионалитет» и представляет собой уникальную экспозицию современных востребованных профессий, позволяющую школьникам увидеть реальные перспективы трудоустройства и карьерного роста. Цель мероприятия — поддержка процесса осознанного выбора будущей специальности путем знакомства с актуальным состоянием рынка труда, собственными интересами и возможностями долгосрочного планирования профессиональной траектории.

