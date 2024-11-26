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В Электростали стартовали обсуждения по благоустройству мемориального комплекса

25 ноября в Электростали начались общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции благоустройства мемориального комплекса «Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» на улице Горького, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Электростальцы могут внести свои предложения и замечания до 1 декабря различными способами:

— в письменной (либо устной) форме при личном обращении в управление архитектуры и градостроительства администрации г. о. Электросталь.

— почтовым отправлением в адрес уполномоченного органа: 144001, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5.

— электронным письмом в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации г. о. Электросталь — elst_uaig@mosreg.ru.

— через платформу обратной связи www.pos.gosuslugi.ru.

Ознакомиться с информацией о порядке проведения общественных обсуждений можно на официальном сайте администрации г. о. Электросталь www.electrostal.ru (раздел «Постановления и распоряжения») и в здании администрации г. о. Электросталь (ул. Мира, д. 5), экспозиция расположена на первом этаже.

Уточнить информацию и проконсультироваться можно по телефону: 8 (496) 571-97-91.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.