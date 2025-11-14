В Электростали состоялся городской форум «СемьЯ»

13 ноября на базе гимназии 9 состоялся городской форум «СемьЯ». Главной целью мероприятия стало обсуждение вопросов поддержки и возможностей многодетных семей в городском округе Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тема «Возможности для многодетной семьи» объединила в этот вечер представителей администрации, социальных служб, сферы образования, культуры и спорта, а также самих родителей, заинтересованных в развитии и улучшении качества жизни своих семей.

В рамках форума был представлен широкий спектр мер поддержки, которые действуют на территории города. Особое внимание было уделено вопросам социальной помощи: участникам рассказали о действующих льготах, компенсациях и тех мерах, которые планируются к внедрению в ближайшее время.

Помимо этого, родителям подробно объяснили, какие возможности открывает система дополнительного образования: кружки, спортивные секции, творческие студии и бесплатные городские программы.

Родители получили уникальную возможность лично пообщаться с представителями всех ключевых ведомств. Они активно задавали вопросы и делились предложениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.