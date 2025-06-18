сегодня в 09:20

В Электростали проводится кампания по борьбе с борщевиком Сосновского

На территории городского округа Электросталь проводится кампания по борьбе с борщевиком Сосновского. Работы по уничтожению опасного сорняка ведутся на 162 участках. Специалисты используют комплексный подход, сочетающий механический и химический методы обработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Планируется, что в два этапа будет обработано 58,98 га земли, пораженной борщевиком. Первый этап работ завершится 20 июня, а второй — 31 августа.

Механический метод включает в себя скашивание и другие способы физического удаления борщевика, а химический метод предусматривает обработку пораженных участков специальными гербицидами, которые эффективно уничтожают сорняк.

Территории, на которых проходят работы по уничтожению борщевика, внесены в Региональную географическую информационную систему. Жители Электростали могут ознакомиться с картой обработки, перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.