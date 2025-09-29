В минувшие выходные в Электростали прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Площадь около кинотеатра «Современник» на пересечении улиц Мира и Тевосяна вновь стала местом проведения акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз в ней приняли участие около 120 человек. Совместными усилиями участникам и волонтёрам удалось собрать более 100 мешков вторсырья. Собранную макулатуру, картон, твердый и мягкий пластик, стекло, металл и другие подходящие предметы отправят на переработку в экоцентр «Собиратор», где вторсырье сможет обрести вторую жизнь. Также в рамках акции многие жители приносили «добрые крышечки», средства от сбора которых пойдут на благотворительные цели.

Акции по раздельному сбору вторсырья в Электростали проводятся в 4-ую субботу каждого месяца с 12:00 до 14:00 силами волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор».

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.