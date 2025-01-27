В Электростали прошел студенческий батл

сегодня в 11:26

В молодежном центре Электростали состоялся захватывающий студенческий батл, в котором участвовали пять команд, представляющих высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, а также команда абитуриентов-волонтеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе программы участникам предстояло пройти серию испытаний и конкурсов, организованных командой молодежного центра.

Все команды продемонстрировали отличные результаты и были награждены статуэтками и памятными подарками по окончании мероприятия.

С поздравлениями к студенческой молодежи обратились специалист по взаимодействию с учреждениями, занимающимися молодежной деятельностью, отдела развития культурных и молодежных центров Управления по культуре и делам молодежи Иван Александрович Безгачев, а также депутат совета депутатов города Электросталь Сергей Сергеевич Карлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.