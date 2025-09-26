В Электростали открыли Парту Героя в честь участника СВО

В Электростали в гимназии «Новое поколение» 26 сентября состоялась Всероссийская акция «Парта Героя». Сегодня она посвящена старшему лейтенанту Александру Алексеевичу Кравченкову, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр родился 18 января 1974 года в Электростали. Был выпускником гимназии № 17, работал на предприятии «Терминус». На специальную военную операцию Александр ушел добровольцем. Боевые товарищи рассказывают, что он неоднократно, рискуя жизнью, возвращался под огонь, чтобы вывести раненых.

В бою на Купянско-Сватовском направлении 30 октября 2024 года Александр погиб. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач и спасении товарища по оружию, Александр Алексеевич был награжден медалью «За боевые отличия» и медалью «За спасение погибавших».

Сегодня в городском округе была установлена двадцатая парта имени Героя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.