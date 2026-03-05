В Электростали 4 марта прошел выездной прием администрации

Выездной прием жителей прошел 4 марта в ДК имени Карла Маркса в Электростали. Горожане обратились к представителям администрации с вопросами по ЖКХ, работе управляющих компаний и переселению из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная часть обращений касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители поднимали вопросы протечек кровли, уборки наледи и снега, содержания дворов, а также переселения из аварийного жилья. Отдельное внимание уделили работе управляющих компаний — уборке подъездов, состоянию придомовых территорий и текущему ремонту многоквартирных домов.

Все обращения зафиксировали и передали в работу. По ряду из них специалисты предложили готовые решения, остальные направили на дополнительную проработку. Так, жительница дома на улице Октябрьской сообщила о протечке кровли. Сотрудникам управляющей компании поручили выехать на место, проверить состояние крыши и принять меры для устранения проблемы.

В администрации отметили, что выездные встречи с жителями проходят регулярно. Такой формат позволяет оперативно выявлять актуальные проблемы и ускорять их решение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.