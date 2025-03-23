В Екатеринбурге установили копию трубы, по которой ВС РФ попали в Суджу

На выставке в Екатеринбурге, посвященной подвигу ВС РФ в Курской области, установлен главный экспонат — участок трубы протяженности 16 м, который соответствует диаметру той, что была в Судже, сообщает Telegram-канал Храма-Памятника на Крови.

Данный экспонат установили на площадке перед верхним храмом.

Историю подвига бойцов раскроет фотовыставка, на которой можно будет увидеть уникальные фотоматериалы операции «Поток». Так, там представят фото бойцов и другие снимки с места событий. В день открытия еще покажут экспонаты, рассказывающие об особенностях работы спецподразделений.

Торжественное открытие экспозиции в часть подвига российских военных пройдет 25 марта в 17:00.

8 марта стало известно, что ВС РФ провели дерзкую операцию «Труба» по выходу в тыл ВСУ в Курской области. В ходе нее российские военные проползи по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и зашли в спину противнику, что помогло освободить новые территории в приграничном регионе.