В Екатеринбурге могут ввести платное обучение для детей мигрантов в школах

По словам эксперта, сегодня только около 15% детей мигрантов после получения российского гражданства продолжают дополнительно изучать русский язык. При этом на преподавателей ложится значительная дополнительная нагрузка по работе с учениками, не владеющими русским.

«Сейчас существует неопределенность, когда ребенка приводят в первый класс, а он не говорит по-русски. И когда родители упрашивают, говорят: „Возьмите, ну пожалуйста, ну что там, как-нибудь там с ним позанимаетесь“. Но возможности сейчас в школах заниматься дополнительно нет, не существует. Не существует ресурсов, в том числе каких-то денежных средств для того, чтобы платить дополнительную зарплату учителям», — отметил Боталов.

По мнению эксперта, введение платной системы образования для детей мигрантов может стать единственным выходом из этой ситуации. При этом он выступил против создания отдельных классов для этой категории школьников, так как это может привести к формированию «замкнутых анклавов», как, по его словам, это происходит в США.