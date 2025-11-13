В Екатеринбурге кассирша закатила истерику из-за покупателя с мелочью

В Екатеринбурге фармацевт одной из аптек отказалась принимать мелочь от клиента в качестве оплаты за товар стоимостью 18 рублей. Мужчина принес несколько монет по 10 копеек, сообщает E1.RU .

«Мы в инкассацию даже мелочь не сдаем десятирублевую, не говоря уже о 10 копейках. Кому я буду их сдавать? Вот идите и сами дайте кому-нибудь. Я не возьму их, потому что их никто не берет!» — возмутилась женщина.

При это фармацевт согласилась с аргументом покупателя, что своим отказом нарушила закон. Житель Екатеринбурга обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

