В Екатеринбурге девушка весом 160 кг решилась лечь под нож, чтобы похудеть

В Екатеринбурге девушка весом 160 кг решилась на бариатрическую операцию ради амбициозной цели — похудеть на центнер. За последний год она сбросила почти половину своего веса, сообщает E1.RU .

Весной прошлого года 26-летняя Алена весила 160 кг и решилась на операцию. К настоящему моменту вес девушки снизился на 74 кг.

Алена с супругом живут в Ханты-Мансийске. Однако в течение последнего года она часто ездит в Екатеринбург. В Екатеринбурге девушка проходит все медицинские процедуры и операции Алены. Девушка работает мастером по маникюру и ведет блог. Ее история о похудении откликнулась многим, и сейчас на аккаунт подписаны более 40 тыс. пользователей.

По ее словам, проблемы с лишним весом начались еще в детстве. Сначала она была худеньким ребенком, а проблемы с питанием тревожили близких. Но в шестилетнем возрасте ей удалили аденоиды, после чего Алена стала чувствовать запахи и вкус продуктов. И тогда девушка «подсела на еду».

К выпускному девушка весила уже около 110 кг. В 19 лет она встретила своего будущего мужа — Мурада. Парень искренне полюбил Алену и принял. Она считает это одной из причин набора веса до критической отметки. Благодаря супругу Алена приняла себя, но лишний вес доставлял ей множество проблем. В первую очередь связанных со здоровьем.

В 25 лет Алене поставили диагнозы — преддиабет и синдром поликистозных яичников. Гинеколог предположила, что это связано с лишним весом. Из-за диагноза девушка не могла стать мамой, а они с Мурадом их планировали.

Кроме того, девушке поставили альвеолярную гиповентиляцию. Она в любой момент могла задохнуться во сне и просто не проснуться.

Алена неоднократно пыталась похудеть, но все попытки заканчивались срывами и «обжираловом». О бариатрической операции она узнала от блогеров. На приеме врач сразу подчеркнул, что после операции контролировать себя все равно придется. Девушка год принимала решение о хирургическом вмешательстве и все же решилась. Операция прошла без осложнений. В первый год каждые три месяца пациентка посещала врачей, и ее здоровье только улучшилось.

«Диагноз преддиабета сняли примерно полгода назад. Синдром поликистозных яичников сняли буквально месяц назад. Сейчас врачи говорят, что я полностью здорова, хоть в космос можно лететь», — поделилась пациентка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.