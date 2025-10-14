В егорьевском парке «Пегас» проходят спортивные и творческие занятия

Парк культуры и отдыха «Пегас» приглашает взрослых и детей на свои мероприятия мероприятия, передает пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Неделя здесь начинается со вторника — уже сегодня в 10:20 члены клуба «Активное долголетие» соберутся на утреннюю зарядку.

Всем желающим предлагают взять пример у старшего поколения и присоединиться. После того, как все зарядят друг друга бодростью здесь стартует еженедельная тренировка по скандинавской ходьбе. Этот вид физической активности полезен в любом возрасте и показан практически при любых заболеваниях, именно поэтому его так любят представители серебряного возраста.

Детей в парке ждут в субботу. В 11:00 в детском игровом павильоне стартует творческий мастер-класс для детей «Мир глазами детей». Ребятам предлагается раскрыть свои таланты с помощью подручных материалов, выбранной техники и ведущего мастер-класса. Поэтапно, объясняя каждый шаг, ребята вместе с ведущим создают красивую и полезную поделку. После мастер-класса, в 11:30 отдохнуть и повеселиться можно на развлекательной программе «В кругу друзей».

Адрес парка: г. Егорьевск, ул. Советская, 36.

