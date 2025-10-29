В Егорьевске стартовала масштабная работа по обновлению сквера «9 Января»

В рамках программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в Егорьевске началась масштабная работа по обновлению сквера «9 Января». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте трудятся геодезисты, которые готовят территорию к изменениям. В сквере появятся скамейки и урны, эстетичное уличное освещение и дорожки. Для детей оборудуют игровую площадку с безопасной поверхностью, а для спортсменов — зону для воркаута и футбольное поле.

Этот сквер — историческое место, до революции именуемое Сенной площадью. Когда-то здесь шла торговля сеном и были установлены огромные весы для взвешивания телег. На месте современной поликлиники № 1 находилось деревянное здание Хлудовского училища (1870 год). Долгое время это место пустовало, и сейчас егорьевцы с нетерпением ждут его преображения. Локация расположена недалеко от центральной площади города, а рядом находится 2-й корпус Егорьевского техникума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.