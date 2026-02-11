В Егорьевске собрали тысячу книг в рамках акции ко Дню книгодарения

В Егорьевске с 9 по 15 февраля проходит акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к международному дню книгодарения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске стартовала Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Инициаторами выступили Российская государственная детская библиотека и ассоциация «Растим читателя», а поддержку оказали министерство культуры и Российский книжный союз.

С 9 по 15 февраля жители округа могут приносить книги в местные библиотеки. Уже почти тысяча книг поступила в 24 библиотеки Егорьевска. Все издания регистрируются и пополняют фонды городских и сельских библиотек, где хранится более 308 тысяч экземпляров.

К акции присоединились ученики и педагоги Георгиевской гимназии, а также активисты «Движения Первых» в центре детских инициатив. Здесь принимают книги для школьной библиотеки и проводят творческую акцию «Свидание с книгой вслепую». Участники упаковывают книги, пишут описание без указания автора и названия, а 13 февраля попробуют угадать зашифрованные произведения и обменяться книгами. По мнению педагогов, такие мероприятия способствуют развитию интереса к чтению среди молодежи.

