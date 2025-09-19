В Егорьевске прошел молодежный форум «Твой ориентир»

С 16 по 18 сентября в спортивно-оздоровительном лагере «Ракета» в третий раз прошел молодежный форум «Твой ориентир». Это площадка возможностей для молодых людей с активной гражданской позицией, именно здесь ребята находят правильные ориентиры для будущего развития. Организатором форума выступил Молодежный центр «Маяк», а участниками стали более 60 студентов и школьников — активистов общественных и добровольческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Форум включал четыре основных направления: Молодежный парламент, Патриотическое воспитание, Волонтерство и Самореализация. На протяжении трех дней ребята знакомились, встречались с интересными людьми, участвовали в дебатах, мастер-классах и спортивных соревнованиях, организовывали собственные мероприятия по своим направлениям.

Вместе с председателем Совета депутатов округа Михаилом Трофимовичем Лавровым молодые люди обсудили перспективы молодежи в городе, а с заместителем Главы округа Натальей Александровной Леликовой, председателем Совета ветеранов округа Георгием Георгиевичем Кисловым и руководителем Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Алексеевичем Гусевым поговорили о гражданско-патриотическом воспитании молодежи в современном мире. Также гостями форума стали творческая студия «MusicRooms», председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова, резидент стендап-клуба «PUNCH» Никита Медведев.

«Для нас важно помочь в воплощении молодежных инициатив. Ребята едут с огромным желанием и огромной мотивацией. Мы видим, как с каждым годом интерес к форуму растет — и это показатель того, что молодежь Егорьевска действительно хочет влиять на происходящее и быть частью перемен», — отметили организаторы форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.