В Егорьевске прошел крестный ход в честь Дня великомученика Георгия Победоносца

6 мая отмечается день вмч. Георгия Победоносца. Это святой покровитель Егорьевска — именно по храму, основанному в его честь, город получил свое название, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий возглавил богослужение по случаю престольного праздника в егорьевском храме Георгия Победоносца.

Богослужение завершилось крестным ходом. Митрополит Корнилий в своей проповеди по окончании богослужения отметил особое почитание святого великомученика Георгия Победоносца на Московской земле, ведь святой Георгий является небесным покровителем не только города Егорьевска, но и столицы России — города Москвы.

Праздничная литургия состоялась и в Александро-Невском храме, после чего крестным ходом прихожане шли за духовенством с иконой и хоругвями, останавливаясь на пару минут, чтобы услышать важные слова. Для проведения шествия было ограничено движение по улице Карла Маркса (от ул. Степана Халтурина до Пионерского переулка).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.