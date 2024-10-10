В Егорьевске прошел финал областного конкурса «Ты супер!»

Каждый год министерство социального развития региона организует в Подмосковье конкурс для людей старшего поколения «Ты супер!». В Егорьевске он проходит при поддержке местной администрации и комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский». В этом году на финал приехали представители клубов «Активное долголетие» и центров социального обслуживания Подмосковья более чем из 20 городов Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

В фойе Дворца культуры имени Г. Конина у гостей была возможность принять участие в мастер-классах на площадке «Хобби-бум», посетить танцевальную зону наставников клуба «Активное долголетие» и фотовыставку «В объятьях добрых рук». Дополнительные конкурсы здесь организовали, чтобы участники могли еще больше проявить себя. Долголеты представили свои поделки из бумаги и бисера, пошитую своими руками одежду и другие вещи, созданные ими. Также можно было пройти экспресс диагностику здоровья от специалистов центра «Егорьевский».

Удивляли и кулинарными шедеврами. Жюри, в состав которого вошли представители администрации округа, Совета депутатов, социальной сферы, Егорьевского благочиния и предприниматели, с удовольствием дегустировали каждое блюдо.

На сцене Дворца культуры победителей наградила депутат Совета депутатов и руководитель центра «Егорьевский» Лидия Головушкина.

В номинации «Супер-флорист» лучшей стала Валентина Зайцева из Талдома, в номинации «Супер-шеф» — Надежда Фролова из Егорьевска, в номинации «Супермастер» победила Ливия Новожилова из Черноголовки. Затем подвели итоги онлайн этапа «Моя малая Родина» в номинации «Супер-артист», где больше всех баллов по итогам зрительского голосования в сети «В контакте» набрала Елена Фетисова из Воскресенска. Она, как и еще 8 претендентов на звание «Супер бабушка» и «Супер дедушка» из Егорьевска, Луховиц, Орехово-Зуева, Чехова, Домодедова, Ступина и Каширы представили яркие сценические самопрезентации.

«Я лично из Волгограда. Мы с оркестром поем, танцуем, играем на шумовых музыкальных инструментах, ставим постановки, спектакли, и шуточные и серьезные», — рассказала участница конкурса Светлана Костина

По итогам конкурса в номинации «Супер-артист» почётное звание «Ты супер 2024» получили Евгений Максимов из Домодедова и Надежда Погорелова из Егорьевска.

«Это просто сначала в голове не укладывается! Как? Мы смогли этого достигнуть? Оказывается, да, смогли, благодаря нашим руководителям. Это очень приятное чувство — побеждать. Я всегда мечтала петь в хоре, и вот мечта осуществилась» — поделилась победительница конкурса «Ты супер!» в номинации «Супер-артист» Надежда Погорелова.

Областная программа «Активное долголетие» продолжает исполнять мечты старшего поколения, а значит еще больше людей серебряного возраста смогут сказать себе «Ты супер!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.