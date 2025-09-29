В Егорьевске прошел фестиваль дружбы и творчества «Равноденствие»

На сцене выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты, задавая настроение праздника и напоминая, что осень — это не только пора дождей и слякоти, но и повод собраться вместе и согреть друг друга своим теплом. Рядом работали интерактивные площадки, где можно было своими руками создать сувенир — куклу-оберег, тематический рисунок или детскую игрушку. Подарок можно было также выиграть в лотерею или приобрести у егорьевских мастеров, которые устроили здесь ярмарку своей продукции — сладостей, масел собственного приготовления и других товаров. Для малышей тоже подготовили развлечения — их ждали веселые игры, песни и конкурсы.

Талантами удивляли и местные хозяюшки — изюминкой фестиваля стал кулинарный конкурс закруток с описанием семейных рецептов от местных хозяюшек, а также необычная выставка забавных овощей. А еще для гостей приготовили тыквенную кашу по особому саввинскому рецепту. Атмосферу фестиваля дополняло тематическое оформление осенних фотолокаций с овощами и фруктами сезона, яркими цветами и участниками в стилизованных костюмах.

Тематику народного творчества особенно любят в егорьевских фестивалях. Ранее в поселке Шувое прошел 7-й фестиваль «Пришел Спас — всем гостинцев припас», посвященный трем Спасам августа, и состоялся праздник «Ягодка с кислинкой» в деревне Верейке. Эти события любят как местные жители, так и те, кто приезжает сюда на дачу, за популяризацию традиционной русской культуры и настроение, которое они создают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.