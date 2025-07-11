В Егорьевске пройдет Всероссийская акция «Культурная суббота. Краеведение».

В период с 7 июля по 25 августа 2025 г. состоится Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение», сообащет пресс-служба администрации округа.

Цель акции – повышение интереса школьников к изучению истории родного края, формирование бережного отношения к культурному наследию страны, воспитание патриотизма и гражданской ответственности.

Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края.

По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сферах краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.рф».

Оставить заявку на участие можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.