В Егорьевске пройдет осенний праздник «Парки. Осень. Заряжай»

В парке «200 лет Егорьевску» пройдет яркий осенний праздник «Парки. Осень. Заряжай». 4 октября в 11:00 на сцене «Корзина» ждут всех, кто готов зарядиться творчеством, поэзией и прекрасным настроением золотого сезона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа традиционно стартует с фотовыставки. На этот раз она посвящена творчеству русского художника Игоря Грабаря, который учился и много времени проводил в Егорьевске. По соседству с живописью — поэзия. В 11:00 стартуют поэтические чтения «Читаем Есенина в парке». Гости погрузятся в мир осенней лирики. Стихи самого пронзительного поэта России прочтет член Союза писателей России, победитель многочисленных конкурсов Михаил Сергеевич Соболев.

После чтений здесь же пройдут флешмоб «Танец осенних листьев», который зарядит всех энергией осени, а в 12:00 начнутся мастер-классы, на которых можно будет сделать себе сувенир на память, проявить фантазию и обменяться творческими идеями. На площадке будет работать и фотозона, чтобы запечатлеть приятные моменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.