В Егорьевске пройдет фестиваль «Заснеженные страницы»

Творческая команда егорьевской городской библиотеки старается организовать культурный досуг для жителей и привлечь их к чтению. Литература становится неотъемлемой частью всех мероприятий, которые проходят в стенах учреждения. Одно из них — фестиваль «Заснеженные страницы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль организуют уже второй год, на этот раз гостям обещают более разнообразную программу, чем прошлой зимой. Участников ждут мастер-классы по живописи, рассчитанные на разные возраста, создание ароматов по произведениям адвент-календаря, декоративно-прикладное творчество и роспись новогодних игрушек. Для детей предусмотрена игровая программа-приключение, а также время для чтения сказок и мульт-показ. Также можно будет сделать аквагрим и сфотографироваться на атмосферной фотозоне. Частью фестиваля в этом году также станет конкурс чтецов, которые расскажут стихи о зиме, грядущих праздниках или прочтут произведения любимых авторов.

Фестиваль стартует 20 декабря в 12:00 по адресу: г. Егорьевск, 5 микрорайон, д. 11 — Городская библиотека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.