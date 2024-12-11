В Егорьевске откроются мастерские Деда Мороза

В преддверии Нового года «Единая Россия» ежегодно открывает «Мастерские Деда Мороза». В этом году локация появится в торговом центре «Егорьевский пассаж». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные помощники Деда Мороза вместе с педагогами изготовят новогодние снежинки, елочки, распишут новогодние фигурки, создадут необычные поздравительные открытки.

Серия бесплатных мастер-классов для детей пройдет уже в следующую субботу — 21 декабря с 11:00 до 15:00. Принять участие, встретиться со сказочными волшебниками и сделать свой новогодний сувенир сможет любой желающий.

«Мастерская Деда Мороза» — это не только отличный способ весело провести время, но и возможность смастерить уникальный подарок для друзей, родных и близких. Все изготовленные на мастер-классах поделки дети заберут с собой», — рассказала исполнительный секретарь Егорьевского отделения «Единой России» Наталья Цыро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.