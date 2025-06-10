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В Егорьевске ко Дню России раздадут жителям 1 500 ленточек в цветах триколора РФ

В Егорьевске дан старт всероссийской акции «Триколор». С 9 по 12 июня жители и гости города смогут стать частью патриотического события и получить ленточку в цветах российского флага, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волонтеры Подмосковья раздадут в общей сложности 1 500 лент, символизирующих единство и гордость за нашу страну.

Присоединиться к акции и получить свой триколор можно в трех точках муниципального округа:

Парк «200 лет Егорьевску»;

Соборная площадь;

Торговый комплекс «Форум».

Волонтеры будут работать ежедневно с 15:00.

Ранее в Егорьевске представили программу, посвященную Дню России. В городских парках пройдут концерты и развлекательные программы для взрослых и детей.

На Соборной площади организуют танцевальный флешмоб и патриотический фотоквест. В Егорьевском музее пройдут тематические экскурсии. Сотрудники также проведут традиционную прогулку по городу.

Подробнее с праздничной программой можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Управления культуры и туризма администрации Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.