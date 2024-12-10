В Дзержинском прошел необычный физкультурный мастер-класс

В рамках реализации проекта «Предшкола: стандарт детского сада» на тематической неделе «Спортивная карусель» в Дошкольном отделении № 3 «Умка» МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский прошел физкультурный мастер-класс, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем приняли участие не только дети, но также их родители.

Некоторые считают, что если ребенок здоров, то к чему ему гимнастика. При этом регулярная утренняя зарядка с элементами гимнастики, а также физкультура способствуют формированию у детей правильной осанки, укреплению мышц спины и позвоночника, что особенно важно в период роста.

«Инструктор по физической культуре Герасименко Людмила Валентиновна предложила мамам и папам переодеть спортивную форму и присоединиться к детям», — сообщается в телеграм-канале МБОУ «Гимназия № 5».

В результате совместного занятия все его участники получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. Родители сделали еще один шаг к подтянутой фигуре, а дошкольники были очень рады физкультурному мастер-классу с родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.