В Дзержинском начал курсировать новогодний автобус с экскурсиями для детей

В течение двух недель более 300 учащихся школ и воспитанников детских садов городского округа Дзержинский примут участие в предпраздничной анимационной программе и прокатятся по городу на ярком новогоднем автобусе. Сопровождать детей в этом необычном «путешествии» будут сказочные персонажи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В г. о. Дзержинский впервые проходит новогодняя акция с возможностью провести экскурсии для детей на брендированном новогоднем автобусе. Это стало возможно благодаря региональной программе «Зима в Подмосковье». Автобус совершит 12 рейсов, в которых дзержинских ребят ждут интересные экскурсии, любимые сказочные герои, сладкие подарки и отличное настроение. Этот уникальный новогодний проект продлится до 21 декабря.

Также в программе новогодних праздников юных дзержинцев ждут театральные представления (елки), «Веселые старты», разнообразные творческие мастер-классы и другие интересные мероприятия.

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