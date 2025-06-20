В Дубне жителям предложили бесплатную помощь в стерилизации домашних животных

Приют для бездомных кошек «Кот Леопольд» в Дубне предлагает жителям, которые испытывают финансовые трудности и не могут стерилизовать домашнего питомца за собственные средства, обратиться за помощью для бесплатной стерилизации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для наших горожан, особенно для пенсионеров, у нас есть предложение. Если Вы не можете стерилизовать своего питомца в связи с финансовыми трудностями, пожалуйста, обращайтесь в приют «Леопольд». Мы поможем стерилизовать животных — и собак, и кошек — бесплатно», — отметила волонтер приюта Татьяна Кондаурова.

Стерилизацию проведут бесплатно за счет средств фонда помощи бездомным животным. Проводят операции в одной из ветеринарных клиник Дубны: привезти туда животное и следить за его восстановлением хозяева должны самостоятельно. Также волонтеры приютов Дубны сами занимаются отловом и стерилизацией диких котов и кошек.

Для передержки таких животных администрация Дубны в этом году выделила отдельное помещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.