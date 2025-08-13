В Дубне здание детского сада переоборудуют для начальных классов

Здание детского сада «Ручеёк» в Дубне переформатируют в учебный корпус для начальных классов школы № 1. Преобразования стартовали к началу нового учебного года. В работе — установка 40 новых пластиковых окон с противомоскитными сетками и специальными замками, которые не смогут самостоятельно открыть дети, ремонт пищеблока и трех туалетных комнат с перепланировкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт идет интенсивно. До окончания срока — три недели. Чтобы ускорить процесс, старшеклассники школы № 1 оказывают посильную помощь — выносят мебель и посуду из столовой и кухни, готовят к ремонту помещения пищеблока.

Обучение для учеников начальных классов в Дубне организуют на базе бывших детских садов в тех школах, где не хватает кабинетов, мест в раздевалках и столовых.

«Все школы в Дубне мы также активно готовим к новому учебному году», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В школе № 5 обновляют входную группу — устанавливают ступени из современных композитных материалов, более прочных и износостойких, чем плитка. Также ремонтируют классы, красят стены в коридорах. Полностью здесь преобразится кабинет информатики — будет заменено напольное покрытие и освещение класса, покрашены стены, появится новая техника и мебель, что создаст школьникам комфортные условия.

Самые масштабные преобразования идут в гимназии № 3. Кроме ремонта в самом здании учебного учреждения, обновляется стадион. Готово поле для мини-футбола, универсальная спортплощадка, с сеткой и кольцами для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, прыжковый сектор, трибуны, освещение.

Новый стадион будет «открытым», доступным для занятий не только ученикам школы, но и остальным жителям микрорайона, взрослым и детям.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.