В Дубне завершены работы по программе «Светлый город»

В Дубне в рамках работ по замене опор освещения и светильников стало комфортнее на 18 улицах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в этом году заменили более 600 светильников. В том числе на улицах Жуковского, Правды, а также в Речном переулке обновили и опоры освещения. Самые масштабные изменения на улице Володарского — здесь заменили около 200 светильников, теперь они жидкокристаллические и LED.

Работы стартовали в августе. Они начались с улиц Володарского, Приборостроителей и Вернова. Именно здесь жители чаще всего просили отремонтировать освещение, говорили, что на дорогах плохая видимость. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Светлее стало во всех частях города. Особый акцент был сделан на улицы частного сектора.

Все работы прошли по губернаторской программе «Светлый город».

«В 2026 году продолжим работы по программе «Светлый город», чтобы в Дубне становилось комфортнее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц. Спасибо и горожанам за оперативную информацию о работе фонарей!» — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

