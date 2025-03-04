В Дубне ввели бонусы для младших воспитателей

В городе активно развиваются промышленные предприятия, в том числе и в особой экономической зоне «Дубна», что привело к обострению конкуренции за работников среди компаний. Чтобы младшие воспитатели не уходили в производство, Максим Тихомиров подписал постановление об оказании дополнительных мер поддержки работникам детских садов.

«На сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность, ежедневно они заботятся, воспитывают, обучают наших детей, и денежное вознаграждение за их труд должно быть соответствующее», — подчеркнул глава наукограда Максим Тихомиров.

Так, в документе закреплено решение реализовать следующие мероприятия: полностью освободить от родительской платы работников структурных подразделений — дошкольных отделений Детских садов; младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных группах образовательных учреждений, дополнительно установить ежемесячную надбавку за качество и эффективность выполняемой работы в размере 10 000 рублей пропорционально занимаемой ставке.

Всего в Дубне 10 структурных подразделений на базе общеобразовательных учреждений (детских садов). Мера поддержки рассчитана на 130 человек, именно столько ставок младших воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.