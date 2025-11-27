В Дубне стартовало новогоднее оформление улиц

Дубна постепенно раскрывает праздничное оформление к Новому году. Настоящий сказочный лес появился на благоустроенной улице Центральной в преддверии зимних праздников. Зайцы, олени и даже медведи поселились рядом с гимназией № 3. Здесь же — ели и шары. Фигуры — светодиодные. Такой яркий сюрприз жителям Левобережья подготовили в городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На площади Космонавтов тоже настоящая сказка — здесь монтируют новую пятнадцатиметровую ель, которую украшают золотые и красные шары. Большие качели, которые любят и дети и взрослые, нарядили новогодними огоньками. Праздник приходит и в правобережную часть города. Здесь уже установили ель у катка на Молодежной поляне, арт-объект на набережной. Новую зеленую красавицу, которая сверкает и искрится, установили в Парке семейного отдыха. Сюрпризы ждут горожан и в сквере Журавлева.

1 декабря Дубна встретит «Зиму в Подмосковье» в полном убранстве.

«Начинаем раскрывать сюрпризы этого Нового года. Один из них — проекции на фасадах дубненских зданий. Жители особенно оценили эти украшения ко Дню Победы, а сегодня фасады начинают украшать зимние рисунки. Продолжаем создавать новогоднее настроение на улицах наукограда!» — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.